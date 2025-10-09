Video
video cùng chuyên mục

Khối u lành tính phổ biến nhiều phụ nữ mang trong người mà không biết

(Dân trí) - Là bệnh lý phổ biến nhưng diễn tiến âm thầm, u xơ tử cung có thể tồn tại nhiều năm mà không được phát hiện.
Đọc thêm : U xơ tử cung là gì, bất cứ phụ nữ nào cũng cần biết