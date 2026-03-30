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Khói lửa bao trùm khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều

Rạng sáng 30/3, một khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều đã bốc cháy dữ dội khiến hàng nghìn m2 nhà xưởng bị thiêu rụi.
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