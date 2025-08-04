Video
Khởi công xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái tặng 2 hộ Khmer

Báo Dân trí vừa khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tại xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ), tặng 2 hộ dân là người Khmer, hoàn cảnh rất khó khăn và bức thiết về nhà ở.
