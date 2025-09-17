Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc xe tải lao vào chợ khiến nhiều người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị làm 3 người chết, nhiều người bị thương.
Đọc thêm : Xe tải lao vào chợ chuối, 3 người chết, 7 người bị thương