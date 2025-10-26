Video
Khoảnh khắc xe khách giường nằm nổ lốp trên cao tốc

Camera hành trình trên một ô tô đã ghi lại khoảnh khắc lốp sau của chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bị nổ, khiến phần vành lốp cạ xuống đường tóe lửa.
