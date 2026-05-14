Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc xe đầu kéo tông vào ô tô khách

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện ở Hà Tĩnh được camera hành trình ghi lại. Cơ quan chức năng bước đầu xác định do tài xế xe đầu kéo đi sai phần đường quy định.
Đọc thêm : Khoảnh khắc xe đầu kéo tông vào ô tô chở 14 người đi bàn chuyện đám cưới