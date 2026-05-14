Khoảnh khắc xe đầu kéo tông vào ô tô chở 14 người đi bàn chuyện đám cưới

Sáng 14/5, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết liên quan vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện ở Hà Tĩnh, lực lượng chức năng bước đầu xác định nguyên nhân do tài xế xe đầu kéo đi sai phần đường quy định.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy được cho là bám sát đuôi xe khách, hạn chế tầm quan sát nên không kịp xử lý tình huống.

Khoảnh khắc xe đầu kéo tông vào ô tô khách (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Vụ tai nạn được camera hành trình của 2 ô tô ghi lại cũng thể hiện rõ sự việc nêu trên.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần tập trung quan sát, không sử dụng điện thoại hoặc làm việc riêng khi lái xe nhằm hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, khoảng hơn 8h ngày 12/5, tài xế H.H.Q. (SN 1974) điều khiển ô tô khách chở theo 14 người đại diện cho họ nhà trai đi tới xã Vũ Quang, Hà Tĩnh để ra mắt nhà gái, bàn chuyện cưới hỏi.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khi đến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hương Sơn, ô tô khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo container biển kiểm soát Hải Phòng đi theo hướng ngược lại và xe máy biển số tại tỉnh Nghệ An.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, gồm 2 nạn nhân trên ô tô khách và tài xế xe máy. Xe đầu kéo và ô tô khách hư hỏng nặng phần đầu, xe máy biến dạng.