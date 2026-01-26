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Khoảnh khắc xe chở Thị trưởng Philippines bị phục kích

Một thị trưởng Philippines đã thoát chết sau khi bị tấn công bằng súng chống tăng trong một vụ phục kích.
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