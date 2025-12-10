Video
Khoảnh khắc vợ cũ và con gái tiễn đưa Thương Tín

Ngày 10/12, lễ đưa tiễn tài tử Thương Tín diễn ra giản dị ở quê nhà (Khánh Hòa). Giữa dòng người thưa thớt, vợ cũ của ông xuất hiện lặng lẽ, âm thầm theo con gái lên xe tang.
