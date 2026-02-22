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Khoảnh khắc vận động viên nhảy dù bay xuyên qua đám mây mưa

Camera 360 độ gắn trên mũ bảo hiểm của một vận động viên nhảy dù đã ghi lại khoảnh khắc đầy thú vị khi người này bay xuyên qua đám mây mưa, hay còn gọi là mây vũ tầng.
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