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Khoảnh khắc UAV Mỹ bị Iran bắn hạ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper sau khi phát hiện UAV này xâm nhập không phận Iran ở Vùng Vịnh hôm 26/5.
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