Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper sau khi phát hiện UAV này xâm nhập không phận Iran ở Vùng Vịnh hôm 26/5.