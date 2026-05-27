Iran tuyên bố nhắm bắn tiêm kích F-35, hạ “Ác điểu” 30 triệu USD của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper sau khi phát hiện UAV này xâm nhập không phận Iran ở Vùng Vịnh hôm 26/5.

IRGC cũng tuyên bố nhắm bắn một máy bay chiến đấu F-35, buộc tiêm kích này phải rời khỏi không phận Iran, cũng như vào một máy bay không người lái thu thập thông tin tình báo RQ4.

Iran đăng video bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ (Nguồn: RT).

IRGC cảnh báo lực lượng này có quyền "chính đáng và không thể bàn cãi" trong việc đáp trả bất kỳ hành động vi phạm lệnh ngừng bắn nào của Mỹ.

IRGC cũng đăng video cho thấy các đơn vị phòng không Iran bắn hạ “Ác điểu” MQ-9 của Mỹ.

IRGC cho biết máy bay không người lái này đã được xác định và bị phá hủy sau "quá trình trinh sát tình báo chính xác" gần Bandar Abbas.

Khoảnh khắc UAV Mỹ bị Iran bắn hạ (Nguồn: RT)

Theo Bloomberg, trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lực lượng vũ trang Mỹ đã mất số lượng lớn máy bay không người lái MQ-9 Reaper huyền thoại, có khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.

Bloomberg đưa tin, kể từ khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, Iran đã phá hủy hơn 20 “Ác điểu” MQ-9 Reaper, chiếm gần 1/5 tổng số UAV loại này của Lầu Năm Góc trước khi xung đột xảy ra.

Mỗi chiếc MQ-9 Reaper có giá 30 triệu USD. Các máy bay không người lái này được trang bị cảm biến và camera công suất cao, dài gần 10m, với sải cánh 20m và tải trọng 1,8 tấn.

MQ-9 được triển khai để thực hiện nhiệm vụ thu thập tình báo và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Iran. Nó có thể hoạt động liên tục tại khu vực tác chiến trong 24 giờ mà không đặt phi công vào nguy hiểm.

Tuy nhiên, loại máy bay này tương đối chậm và đã cho thấy mức độ dễ tổn thương trước các loại vũ khí phòng không của Iran.

Bloomberg cho rằng tổng số máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị mất trong cuộc xung đột Iran có thể lên tới 30 chiếc, nếu tính cả những chiếc bị hư hại và bị loại biên sau đó. Bloomberg ước tính tổng thiệt hại của Mỹ có thể lên tới 1 tỷ USD.

Mỹ đã bị rơi hoặc hư hại 42 máy bay (trong đó có 18 máy bay có người lái) trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày với Iran, theo một báo cáo mới được công bố của Quốc hội Mỹ.

Quân đội Mỹ ghi nhận 6 tiêm kích và cường kích bị rơi hoặc hỏng, gồm 4 chiếc F-15E Strike Eagle, 1 chiếc F-35A và 1 chiếc A-10. Trong lực lượng hỗ trợ và trinh sát, Mỹ mất 7 máy bay tiếp dầu KC-135, 1 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry, 2 máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J và 1 UAV MQ-4C Triton. Washington cũng mất 1 trực thăng cứu hộ chiến đấu HH-60W cùng 24 UAV MQ-9 Reaper.

Ngoài ra, 3 trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15 được cho là đã bị hư hại do hỏa lực Iran, theo các báo cáo. Tuy nhiên, các trực thăng Black Hawk này không được đề cập trong báo cáo của Quốc hội Mỹ.

Vụ Iran bắn hạ UAV và nhắm bắn tiêm kích diễn ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh eo biển Hormuz hôm 25/5, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

“Iran sẽ không để bất kỳ hành động gây hấn nào xảy ra mà không đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của Iran”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh sau cuộc tấn công của Mỹ.