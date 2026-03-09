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Khoảnh khắc trường nữ sinh Iran bị trúng tên lửa làm 175 người chết

Cả Mỹ và Iran đều cáo buộc lẫn nhau đứng sau vụ tập kích nhằm vào một ngôi trường nữ sinh ở Minab, gây ra thương vong nghiêm trọng.
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