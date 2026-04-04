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Khoảnh khắc trực thăng Mỹ bị nhắm bắn khi tìm kiếm phi công ở Iran

Video mới được công bố cho thấy trực thăng Mỹ đã bị nhắm bắn khi đang tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi ở Iran.
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