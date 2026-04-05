Các tay súng bộ tộc Iran nhắm bắn 2 trực thăng Mỹ tìm cứu phi công mất tích

Đội hình máy bay Mỹ làm nhiệm vụ tìm phi công (Ảnh: PressTV).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 4/4 cho biết các trực thăng này hoạt động tại những khu vực núi non hiểm trở, khó tiếp cận, nằm xa sự hiện diện của lực lượng vũ trang chính quy Iran.

Theo thông tin, chúng đã xâm nhập lãnh thổ Iran để giải cứu các phi công từ chiếc máy bay chiến đấu Mỹ bị lực lượng phòng không IRGC bắn hạ trước đó.

Mỗi nhóm bộ tộc đã độc lập giao chiến và tấn công thành công 2 trực thăng Black Hawk làm nhiệm vụ giải cứu, IRGC cho biết trong tuyên bố.

IRGC đánh giá cao các tay súng bộ tộc là “dũng cảm”, luôn là những “người bảo vệ anh dũng, danh dự và chiến thắng của Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Hai trực thăng Black Hawk đã kịp rời khỏi không phận Iran, theo hai quan chức Mỹ nói với Reuters.

Vụ việc đánh dấu một diễn biến đáng chú ý trong chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel ở Iran, vốn đã diễn ra hơn một tháng qua.

Theo các chuyên gia quân sự, điều này cho thấy các lực lượng kháng cự phi chính quy, tổ chức tại địa phương đang đóng vai trò tích cực trong việc đối phó với các cuộc xâm nhập quân sự từ bên ngoài, đặc biệt tại những địa hình khó khăn nơi lực lượng chính quy ít có sự hiện diện.

Theo IRGC, lực lượng phòng không tích hợp của Iran đã bắn hạ của Mỹ và Israel ít nhất 2 máy bay chiến đấu cùng 5 UAV và tên lửa vào ngày 3/4.

Các đơn vị phòng không hàng không vũ trụ của IRGC cũng đã phát hiện và đánh chặn thành công 2 tên lửa hành trình trên bầu trời Khomein và Zanjan, theo tuyên bố. Ngoài ra, hai UAV tấn công MQ-9 đã bị bắn hạ trên bầu trời Isfahan, và một UAV Hermes bị phá hủy trên bầu trời Bushehr.

Tới nay, Iran vẫn đang tiến hành cuộc tìm kiếm một phi công Mỹ mất tích vào ngày 4/4 từ 1 trong 2 máy bay chiến đấu bị bắn hạ trên bầu trời Iran.

Các vụ việc này cho thấy những rủi ro mà máy bay Mỹ và Israel vẫn phải đối mặt trên bầu trời Iran, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng lực lượng Mỹ đã kiểm soát hoàn toàn không phận của đối thủ.

Iran tuyên bố đã sử dụng hệ thống phòng không mới trong vụ bắn hạ máy bay Mỹ và cảnh báo sẽ tiếp tục đưa chúng vào thực chiến trong thời gian tới.

Trong khi ban lãnh đạo Iran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn kể từ đầu chiến sự, Ngoại trưởng nước này về nguyên tắc vẫn để ngỏ khả năng tiến hành đàm phán hòa bình với Mỹ thông qua trung gian Pakistan, nhưng không cho thấy dấu hiệu Tehran sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu của ông Trump.

“Chúng tôi vô cùng cảm kích những nỗ lực của Pakistan và chưa bao giờ từ chối tới Islamabad. Điều chúng tôi quan tâm là các điều khoản cho một kết thúc dứt khoát và lâu dài đối với cuộc chiến nhằm vào chúng tôi”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi viết trên X.

Ngày 4/4, ông Trump tiếp tục lặp lại lời cảnh báo sẽ gia tăng tấn công Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hoặc mở lại tuyến đường thủy chiến lược ở eo biển Hormuz.

Iran gần như đã phong tỏa eo biển này, nơi bình thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.