Khoảnh khắc trộm đánh cắp trang sức vô giá ở bảo tàng Pháp

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những tên trộm đã đột nhập Bảo tàng Louvre ở Paris và đánh cắp các báu vật hoàng gia Pháp ngay giữa ban ngày.
