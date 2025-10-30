Pháp bắt thêm nghi phạm cướp bảo tàng Louvre, trang sức đắt giá vẫn mất dấu

Cảnh sát Pháp làm nhiệm vụ gần bảo tàng Louvre sau vụ trộm (Ảnh: Reuters).

Công tố viên Paris Laure Beccuau hôm nay 30/10 thông báo 5 nghi phạm mới liên quan đến vụ cướp bảo tàng Louvre đã bị bắt giữ. Các nghi phạm đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích phối hợp tại nhiều khu vực khác nhau ở Paris vào tối 29/10.

Công tố viên cho biết một trong số nghi phạm đã được xác định thông qua dấu vết DNA để lại tại hiện trường vụ án.

Theo công tố viên, số trang sức bị cướp, trị giá 102 triệu USD, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Tuy vậy, bà Beccuau vẫn hy vọng rằng các nghi phạm có thể cung cấp thêm thông tin về diễn biến vụ việc.

Công tố viên không loại trừ khả năng có sự tham gia của một mạng lưới rộng lớn hơn, bao gồm một đối tượng chủ mưu đứng sau vụ việc.

Vụ trộm giữa ban ngày đã phơi bày những kẽ hở về an ninh tại bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp thừa nhận các quy trình an ninh “đã thất bại”, khiến nước này “mang hình ảnh rất tệ”.

Khoảnh khắc trộm đánh cắp trang sức vô giá ở bảo tàng Pháp

Nhóm trộm được cho là đã xuất hiện vào buổi sáng, ngay sau khi bảo tàng mở cửa đón khách. Họ dùng một xe nâng cơ giới để tiếp cận Phòng trưng bày Apollo thông qua ban công gần sông Seine.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một chiếc thang được dựng lên dẫn tới cửa sổ tầng một. Hai tên trộm đã cắt cửa sổ bằng dụng cụ điện để chui vào bên trong, sau đó đe dọa nhân viên an ninh, buộc họ phải sơ tán, rồi cắt kính của hai tủ trưng bày chứa đồ trang sức.

Một báo cáo sơ bộ cho biết 1/3 số phòng trong khu vực bị đột nhập không có camera giám sát.

Cảnh sát Pháp nói rằng các tên trộm chỉ ở trong bảo tàng 4 phút và tẩu thoát trên 2 chiếc xe tay ga chờ sẵn bên ngoài. Sau đó, các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại các cơ sở văn hóa trên khắp nước Pháp.