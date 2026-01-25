Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc trò chiếc thuyền lắc ở hội chợ Ấn Độ đổ sập

(Dân trí) - Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc rùng mình khi chiếc thuyền lắc tại hội chợ ở Ấn Độ bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 14 học sinh bị thương.
Đọc thêm : Ấn Độ: Chơi trò cảm giác mạnh ở hội chợ, 14 học sinh gặp nạn