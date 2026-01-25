Ấn Độ: Chơi trò cảm giác mạnh ở hội chợ, 14 học sinh gặp nạn

Theo đài NDTV của Ấn Độ, vụ việc xảy ra tại một hội chợ đông người ở huyện Jhabua, bang Madhya Pradesh hồi tuần trước. Thời điểm đó, chiếc thuyền lắc bất ngờ gãy đổ khi đang vận hành, hất toàn bộ khoang chở và hành khách rơi mạnh xuống mặt đất.

Trò chơi thuyền lắc (Ảnh: People).

Đây là loại thuyền lắc cỡ lớn, có hình rồng, được gọi là “Columbus Swing”. Một nhóm học sinh địa phương đã chơi trò này. Sau tai nạn, các học sinh được nhìn thấy treo lơ lửng trên phần khung bị gãy trước khi tìm cách trèo xuống.

Đoạn video do tạp chí People thu thập cho thấy chiếc thuyền đang đung đưa qua lại thì phát ra tiếng động lớn. Do quán tính mạnh, phần khoang thuyền tiếp tục vung ra xa, khiến trụ đỡ chính bị bẻ gãy làm đôi.

Theo NDTV, ít nhất 14 học sinh bị thương trong vụ tai nạn. Trong đó, hai bé gái bị thương nặng đã được đưa khẩn cấp tới bệnh viện địa phương để điều trị. Những nạn nhân còn lại chủ yếu bị gãy xương và bầm dập. May mắn, vụ việc không ghi nhận thiệt mạng.

Khoảnh khắc trò chơi cảm giác mạnh ở hội chợ Ấn Độ đổ sập (Video: People).

Một số nhân chứng cho rằng trò chơi đã chở quá số người quy định, vượt xa mức an toàn cho phép.

“Ngay cả trước khi tai nạn xảy ra, chiếc thuyền đã trông rất yếu. Không ai kiểm tra hay giám sát gì cả. Cuối cùng, chiếc thuyền không thể chịu nổi nữa”, một người dân địa phương kể lại.

Cảnh sát trưởng huyện Jhabua - ông Pratipal Singh Mahobia - cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhiều yếu tố an toàn đã bị bỏ qua.

“Có dấu hiệu cho thấy vật liệu sử dụng không đảm bảo, đồng thời khả năng trò chơi bị quá tải là điều không thể loại trừ”, ông nói.

Khung trò chơi đổ sập, khiến nhiều học sinh gặp nạn (Ảnh: People).

Sau sự cố, bà Neha Meena - quan chức đứng đầu chính quyền huyện - đã ra lệnh mở cuộc điều tra hành chính, đồng thời thành lập tổ công tác gồm kỹ sư, cảnh sát và đại diện ngành điện để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trò chơi gặp nạn nằm trong khuôn khổ hội chợ “Maharaj No Melo”, sự kiện thường niên nhằm tưởng niệm vị thánh bộ tộc Khumsingh Maharaj. Trong suốt 6 năm qua, hội chợ này thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm, với hàng chục trò chơi nhỏ và các gian hàng đặc sắc.