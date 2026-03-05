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Khoảnh khắc trâu vô địch giành chiến thắng tại hội chọi trâu Hải Lựu

Trận chung kết Lễ hội chọi trâu Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ sáng 5/3. Trâu số 05 vô địch chỉ sau thời gian ngắn xung trận.
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