Chọi trâu Hải Lựu: Hành trình vô địch và bị xẻ thịt bán của "ông Cầu" 05

Trưa ngày 5/3, sân vận động xã Hải Lựu (tỉnh Phú Thọ) đã chật kín người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về theo dõi trận bán kết Lễ hội chọi trâu Hải Lựu 2026.

Khắp các khán đài không còn một chỗ trống, đông kín người đứng xem, ai nấy hướng mắt xuống sới chọi theo trận bán kết thứ hai giữa "ông Cầu" 05 và 16.

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu, hai “ông Cầu” nhanh chóng lao tới, cặp sừng khóa chặt vào nhau giữa tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả.

"Ông Cầu" 05 và 16 giằng co quyết liệt hơn 15 phút, liên tục đẩy và xoay sừng tìm thế áp đảo đối phương.

Sau nhiều pha va chạm mạnh, cả hai ông trâu đều xuất hiện những vết thương ở vùng đầu và cổ, nhưng vẫn tiếp tục lao vào tấn công nhau.

Trâu 05 có đòn đánh dứt khoát khiến đối thủ mất đà, trâu số 16 quay đầu rút khỏi sới chọi. Chiến thắng giúp trâu số 05 giành quyền vào trận chung kết.

Không khí trong sân trở nên căng thẳng khi khán giả tập trung theo dõi 2 “ông Cầu” số 05 và 18 bước vào trận đấu chung kết của lễ hội năm nay.

Chỉ ít phút sau giao tranh, trâu số 18 quay đầu bỏ chạy, chiến thắng nhanh chóng thuộc về trâu số 05.

Khoảnh khắc trâu 05 vô địch giành chiến thắng tại hội chọi trâu Hải Lựu (Video: Thế Kha).

Chủ trâu Hà Hữu Đức cùng ekip và nhiều khán giả lao xuống sân ăn mừng khi trâu số 05 lên ngôi vô địch lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm nay.

Trận đấu kết thúc, trâu chọi dù thắng hay bại đều bị xẻ thịt ngay khu vực ngoài sân vận động, thu hút người dân và du khách đứng kín các quầy thịt để mua lấy may đầu năm.

Giá thịt trâu chọi Hải Lựu dao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/kg. Riêng thịt của trâu số 05 vô địch năm nay có giá 5 triệu đồng/kg.

Phần thịt của một con trâu tham gia chọi trong trận tứ kết có giá 1,2 triệu đồng/kg.

Một số đội chọi quây quần ăn lẩu trâu ngay tại chỗ sau khi trận đấu kết thúc.

Chiều cùng ngày, tại đền thờ Thành hoàng làng (Thừa tướng Lữ Gia), Ban tổ chức lễ hội cùng chủ trâu vô địch thực hiện nghi lễ hiến sinh thủ cấp trâu, nghi thức truyền thống để tạ lễ Thành hoàng và khép lại mùa hội.

Việc làm mang ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nghi thức hiến sinh được xem là nét văn hóa tâm linh được người dân địa phương gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Anh Hà Hữu Đức (chủ trâu số 05 ở thôn Trung Kiên, xã Hải Lựu) cho biết, gia đình anh nuôi trâu chọi từ năm 2002, đến năm 2019 thì bố anh truyền nghề lại cho anh. Mùa lễ hội năm ngoái, trâu của anh từng giành giải Nhì.

Trâu vô địch năm nay được anh Đức mua từ xã Tân Kỳ (Nghệ An) và đã nuôi được hơn một năm. Trước khi bước vào trận chung kết, anh vẫn khá tự tin vào “ông Cầu” của mình.

"Lúc vô địch tôi chỉ muốn khóc vì thương trâu. Dẫu vậy đây là truyền thống lâu đời, linh thiêng của làng. Tôi tin sau khi hiến sinh, ông trâu sẽ hóa kiếp sang một kiếp khác tốt hơn", anh Đức chia sẻ.