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Khoảnh khắc Trấn Thành gặp lại Mai Hồ gây sốt mạng

Đây là dịp hiếm hoi Trấn Thành và bạn gái cũ công khai chung khung hình kể từ khi chia tay năm 2014.
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