Khoảnh khắc thợ lặn tự do suýt bị cá voi lưng gù khổng lồ nuốt chửng

Khi đang lặn ở vùng biển ngoài khơi Na Uy, nữ thợ lặn 45 tuổi bất ngờ bị con cá voi lưng gù khổng lồ lao về phía mình và suýt nuốt chửng.
