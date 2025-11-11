Khoảnh khắc nữ thợ lặn suýt bị cá voi lưng gù khổng lồ nuốt chửng

Vụ việc xảy ra tại một vùng biển ngoài khơi ở Na Uy, được truyền thông địa phương chia sẻ vào ngày 10/11. Trong video được đăng tải, nữ thợ lặn tự do Cindy Yang, 45 tuổi, đang trải nghiệm khoảnh khắc quan sát những đàn cá nhỏ phía dưới.

Bỗng nhiên, cô thấy một bóng đen có kích thước khổng lồ xuất hiện ngay phía sau. Đó là một con cá voi lưng gù khổng lồ. Con vật há to miệng, hút lượng cá lớn vào trong khoang miệng. Nữ thợ lặn Yang cũng suýt bị rơi vào miệng cá.

Khoảnh khắc thợ lặn tự do suýt bị cá voi lưng gù khổng lồ nuốt chửng (Nguồn video: Mail).

Điều này khiến cô hốt hoảng hét lớn. Nhưng may mắn, khi con vật chỉ cách cô khoảng vài mét, nó bỗng dưng đổi hướng và bơi đi chỗ khác. Nữ thợ lặn thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết trong gang tấc.

Khoảnh khắc thoát hiểm của nữ thợ lặn khiến người xem giật mình. Điều này cũng là lời nhắn nhủ cho bất cứ ai cần giữ đảm bảo an toàn tính mạng khi quan sát động vật biển ở môi trường thiên nhiên. Bởi đây vốn là môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro mà con người không thể lường trước được hết.

Nữ thợ lặn suýt bị hút vào miệng cá (Ảnh cắt từ video).

Trên thực tế, vụ việc liên quan tới chuyện con người suýt bị cá voi lưng gù nuốt chửng, đã từng xảy ra trên thế giới.

Trước đó vào tháng 2, một nam thanh niên 24 tuổi đang chèo thuyền kayak trên biển quanh khu vực Patagonia ở cực nam Chile, đột nhiên bị một con cá voi lưng gù nuốt chửng vào miệng rồi nhả ra trong vài giây.

Chia sẻ với truyền thông khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, chàng trai có tên Adrian Simancas cho biết, anh tuy không hề hấn gì nhưng thấy choáng váng.

Vụ việc xảy ra khi anh Simancas đang chèo thuyền cùng cha mình ở gần khu vực có ngọn hải đăng San Isidro nổi tiếng. Nạn nhân 24 tuổi thấy con cá khổng lồ lao về phía mình rồi há miệng rộng. Cả anh và chiếc thuyền bị chui tọt vào trong. Anh đã nghĩ ngay tới việc bị ăn thịt, không thể sống sót.

Nạn nhân nằm trong miệng cá khoảng vài giây trước khi được con vật nhả ra ngoài (Ảnh chụp từ video).

Dù mọi việc chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng với anh đó là nỗi sợ kinh hoàng không thể diễn tả hết bằng lời. Sau đó, anh thấy mình còn sống do con cá nhả ra.

Khi kịp ngoi lên khỏi mặt nước, Simancas sợ sẽ bị hạ thân nhiệt nhanh chóng nhưng may mắn trên người vẫn còn áo phao. Chỉ ở dưới nước vài giây, anh nhanh chóng bơi tới thuyền kayak của cha và được hỗ trợ. Cả hai vội vã chèo thuyền về bờ mà không bị thương.

Tương tự như trường hợp của Simancas, trước đó, một ngư dân có tên Michael Packard người Mỹ, từng bị cá voi lưng gù nuốt chửng vào tháng 6/2021.

Nạn nhân cho biết, anh lặn xuống vùng biển ngoài khơi thuộc bang Massachusetts (Mỹ) để săn tôm hùm, thì vô tình bị một con cá voi lưng gù nuốt trọn.

Michael nhớ lại, anh đã nằm trong miệng con cá bị đóng kín khoảng 30 đến 40 giây. Sau đó, con vật trồi lên mặt biển rồi phun con mồi ra ngoài. Sự cố khiến nạn nhân bị tím bầm khắp cơ thể nhưng may mắn không gẫy xương và vẫn bảo toàn được mạng sống.

Một con cá voi lưng gù đang há miệng rộng (Ảnh: Animals).

Cá voi lưng gù là loài chuyên ăn cá nhỏ và động vật giáp xác. Nhằm lấy đủ lượng thức ăn để duy trì kích thước đồ sộ, cá voi há miệng nuốt hơn 23.000 lít nước biển và lọc mồi qua tấm sừng. Bộ phận này giống răng lược để lọc con mồi thay vì cắn.

Anh Erich Hoyt, nghiên cứu sinh ở Tổ chức bảo tồn cá voi và cá heo tại Anh nhận định, con người quá lớn để cá voi lưng gù nuốt chửng. Chúng không ăn thịt người, nhưng đôi khi chúng có thể gây thương tích cho con người nếu bị đe dọa.

Các nhà nghiên cứu sinh vật học dưới đại dương cho rằng, có thể thời điểm người lặn hoặc người chèo thuyền xuất hiện quá gần nguồn thức ăn của cá voi nên vô tình bị nuốt trúng.