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Khoảnh khắc tên lửa mạnh hàng đầu thế giới của Nga rời bệ phóng

Nga công bố video ghi lại vụ thử nghiệm thành công tên lửa uy lực Sarmat.
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