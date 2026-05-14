Tổng thống Putin: Nga phát triển tên lửa xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ

Vụ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình liên lục địa Sarmat của Nga ngày 12/5 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

"Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục hiện đại hóa và phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược, tạo ra các hệ thống tên lửa với sức mạnh chiến đấu được tăng cường, có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện tại và tương lai", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Viện Công nghệ Nhiệt Moscow.

Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến không có đối thủ trên toàn thế giới.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi quân đội Nga hôm 12/5 đã phóng thử một tên lửa hành trình liên lục địa mới trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hạt nhân quốc gia.

Tổng thống Putin đã ca ngợi vụ phóng và khẳng định: “Tên lửa Sarmat thực sự sẽ được đưa vào trực chiến vào cuối năm nay”.

Ông Putin nói rằng, Sarmat là tên lửa hạt nhân “mạnh nhất thế giới”, có sức công phá gấp hơn 4 lần so với bất kỳ loại tên lửa tương đương nào của phương Tây và có tầm bắn vượt 35.000km.

Ông Putin lần đầu tiên công bố Sarmat vào năm 2018, tuyên bố tên lửa này sở hữu tầm bắn gần như không giới hạn và có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, ông thừa nhận rằng loại tên lửa Sarmat vẫn chưa sẵn sàng vận hành.

Sarmat, được các nhà phân tích phương Tây đặt biệt danh là “Satan 2”, được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân và là nền tảng trong kho vũ khí thế hệ mới của Nga.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, ông Putin đã nhiều lần đề cập đến quy mô và sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân của Nga trong các tuyên bố được phương Tây coi là nỗ lực nhằm răn đe họ can thiệp quá sâu vào cuộc chiến ở Ukraine.

Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ năm ngoái ước tính Nga có gần 5.500 đầu đạn, với hơn 1.700 đầu đạn đã được triển khai và sẵn sàng sử dụng.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Putin cho biết, việc phát triển bộ 3 hạt nhân, yếu tố bảo đảm an ninh của Nga và giúp duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu, vẫn là một “ưu tiên vô điều kiện” của Moscow.

Bộ 3 hạt nhân là thuật ngữ chỉ sự kết hợp của tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Các hệ thống này đảm bảo lực lượng hạt nhân của một quốc gia không thể bị phá hủy trong một cuộc tấn công phủ đầu.

Với Nga, bộ 3 hạt nhân của nước này bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.