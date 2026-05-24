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Khoảnh khắc "tên lửa không thể đánh chặn của Nga" khai hỏa (Nguồn: RT)

Các kênh của Ukraine công bố video được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa Oreshnik của Nga đang hoạt động.
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