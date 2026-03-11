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Khoảnh khắc tên lửa Iran rải “mưa” hỏa lực xuống Israel

Đoạn video mới được công bố được cho là ghi lại cảnh “tên lửa Iran trút xuống Israel” vào tối 10/3.
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