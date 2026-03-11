Khoảnh khắc tên lửa Iran rải “mưa” hỏa lực, Israel dồn dập đánh chặn

Theo Press TV, đoạn video mới được công bố được cho là ghi lại cảnh “tên lửa Iran trút xuống Israel” vào tối 10/3.

Đoạn video cho thấy một loạt vật thể rơi từ trên trời xuống, nhưng không rõ liệu đây là mảnh vỡ hay đạn chùm mà Israel cáo buộc Iran đã sử dụng nhiều lần trong cuộc xung đột.

Khoảnh khắc tên lửa Iran rải “mưa” hỏa lực xuống Israel (Nguồn: RT)

Quân đội Israel cáo buộc Iran gần đây đã phóng nhiều tên lửa mang đầu đạn chùm vào Israel, khiến các quả đạn nhỏ phát tán trên diện rộng ở nhiều khu vực.

Đạn chùm là loại vũ khí giải phóng hàng chục quả đạn con chứa thuốc nổ trên một khu vực rộng. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đầu đạn của những tên lửa này sẽ mở ra khi đang lao xuống mục tiêu và rải khoảng 20 quả đạn nhỏ, mỗi quả chứa khoảng 2,5kg thuốc nổ, trong phạm vi bán kính khoảng 8km.

Các nhà phân tích quân sự cảnh báo việc sử dụng loại vũ khí này có thể tác động tới cục diện xung đột. Thay vì chỉ gây ra một vụ nổ tại một điểm duy nhất, đầu đạn chùm có thể rải nhiều đạn nhỏ trên một khu vực lớn, làm tăng nguy cơ thiệt hại cho các mục tiêu dưới mặt đất.

Một video khác cũng do Press TV chia sẻ hôm 10/3 được cho là ghi lại cảnh hệ thống phòng không của Israel đang tìm cách đánh chặn tên lửa của Iran.

Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran (Nguồn: RT)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran ngày 10/3 tuyên bố phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm trung Khorramshahr trong đợt tấn công trả đũa thứ 37 thuộc chiến dịch “True Promise 4”, kéo dài hơn 3 giờ.

Các mục tiêu được cho là bao gồm một trung tâm liên lạc vệ tinh của Israel ở phía nam Tel Aviv và các cơ sở quân sự khác ở Be’er Ya’akov, Tây Jerusalem và Haifa, cùng với các căn cứ của Mỹ ở Erbil, Iraq, và trụ sở của Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain.

“Các cuộc tấn công có mục tiêu và mạnh mẽ sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong trận chiến này, chúng tôi chỉ nghĩ đến sự đầu hàng hoàn toàn của đối phương”, IRGC tuyên bố.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi tuyên bố Tehran sẽ đáp trả Mỹ và Israel vì những cái chết của dân thường trong các cuộc tấn công vào khu dân cư.

"Tôi nói với họ hãy chờ đợi những đòn tấn công tàn khốc của chúng tôi để đáp trả hành động của họ vì chúng tôi sẽ sớm trả đũa, tiến hành các cuộc tấn công sát thương chống lại họ”, người phát ngôn cảnh báo.

Theo ông Shekarchi, Iran kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh tiết lộ vị trí các hầm trú ẩn quân sự của Mỹ và Israel trên lãnh thổ của họ để Iran có thể tiến hành "các cuộc tấn công chính xác hơn vào lực lượng đang sử dụng người dân trong khu vực làm lá chắn sống”.