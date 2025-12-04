Video
Khoảnh khắc tàu thuyền của người dân bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Sáng 4/12, nước lũ chảy xiết, cuốn trôi nhiều tàu thuyền của người dân đang neo đậu bên bờ sông Lòng Sông, tỉnh Lâm Đồng.
