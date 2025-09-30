Video
Khoảnh khắc tài xế hô hoán giúp nhiều người thoát đất đá sạt lở

Tối 29/9, tại khu vực Ô Quý Hồ (Lào Cai) xảy ra vụ sạt lở đất đá. Phát hiện sự việc, mọi người trong ô tô cùng nhau tháo chạy thoát thân.
