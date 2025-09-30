Tài xế kể phút hô hoán thất thanh cứu nhiều người thoát sạt lở ở Sa Pa

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nhiều người cùng bỏ chạy vào nhà dân lánh nạn khi phát hiện bùn đất từ trên núi sạt xuống.

Theo hình ảnh trong video, một người đàn ông phát hiện sự việc liên tục hô hoán, kêu gọi mọi người ở các ô tô bên cạnh nhanh chóng thoát thân. Trong vài giây, tài xế và hành khách kịp chạy vào nhà dân bên đường.

Đúng lúc đó, khối bùn đất từ trên cao ụp xuống để lại hiện trường ngổn ngang.

Tài xế kể khoảnh khắc hô hoán giúp nhiều người thoát đất đá sạt lở (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Quân (sống ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận đã hô hoán mọi người bỏ chạy vào nhà dân để tránh gặp nguy hiểm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối 29/9. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được trích xuất từ camera giám sát của một hộ dân bên đường.

Theo anh Quân, thời điểm đó, anh đang lái ô tô theo quốc lộ 4D di chuyển từ xã Than Uyên (Lai Châu) trở về phường Lào Cai. Tới khu vực Ô Quý Hồ, đường bị tắc dài nhiều ki-lô-mét do một số đoạn bị sạt lở, nam tài xế xuống xe theo dõi tình hình.

"Vừa xuống xe, tôi nghe âm thanh lục đục phía trên cao. Phán đoán sắp có sạt lở, tôi hô thật to cho những người ngồi trên các ô tô bên cạnh kịp thời thoát thân.

Nghe tiếng hô thất thanh, mọi người hốt hoảng mở cửa xe, tháo chạy vào nhà dân bên đường, không ai dám ngoái đầu lại", anh Quân nhớ lại.

Mọi người vừa tháo chạy thì đất đá sập xuống (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau 5 giây, bùn và đất đá từ trên trút xuống ào ào tạo ra một lớp dày, phủ kín mặt đường, xe cộ. Nhiều người hú vía vì thoát chết trong gang tấc giữa hiện trường ngổn ngang.

"Tôi chạy nhanh mà vẫn bị đá văng vào lưng, tay. Sau khi trải qua sự việc, cơ thể bị đau nhức, khó chịu. Chứng kiến tình huống nguy hiểm, tôi rất hoảng sợ, bây giờ tâm trạng đã ổn định trở lại", nam tài xế chia sẻ.

Đầu xe của anh Quân và một số xe khác bị hư hỏng do đất đá đổ xuống. Đến đêm 29/9, các tài xế đã tiếp tục hành trình.

Được biết, quốc lộ 4D là tuyến đường mà anh Quân thường xuyên di chuyển. Đây là lần đầu tiên lái xe này gặp sạt lở trong quá trình lưu thông.

Sống gần hiện trường, anh Thanh Vân không nghe thấy tiếng động bất thường do đất đá sụp xuống. Sau khi sự việc xảy ra, nghe tiếng ồn ào, anh mới mở cửa, chạy ra. Phía trước nhà, mặt đường phủ kín bùn đặc quánh, đất đá vương vãi.

"Một số xe bị móp méo phần đầu, văng kính... Bà con sống gần hiện trường nấu mỳ tôm, cung cấp nước sạch cho những người gặp nạn ăn tối, tắm rửa. Đến thời điểm này, các xe đã di chuyển hết, chỉ có 2-3 ô tô bị hư hỏng nặng vẫn nằm lại hiện trường", anh Vân thông tin thêm.