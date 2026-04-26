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Khoảnh khắc sơ tán khẩn cấp Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã nhanh chóng được hộ tống rời khỏi sân khấu dưới sự hỗ trợ của lực lượng an ninh.
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