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Khoảnh khắc sét đánh trúng đám đông tuần hành

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy khoảnh khắc một tia sét bất ngờ lóe lên, đánh trúng đám đông, khiến nhiều người gục ngã. Sự việc đã khiến 89 người phải nhập viện.
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