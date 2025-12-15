Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc sạt lở đất đá kinh hoàng trên quốc lộ 6

Khối lượng đất đá khổng lồ từ trên núi sạt lở xuống quốc lộ 6 đã vùi lấp 5 người, 3 nạn nhân phát hiện đã tử vong, 2 người may mắn thoát chết.
Đọc thêm : Khoảnh khắc đất đá đổ ập vùi lấp 5 người trên quốc lộ 6