Khoảnh khắc đất đá đổ ập vùi lấp 5 người trên quốc lộ 6

Khoảnh khắc sạt lở đất đá kinh hoàng trên quốc lộ 6 (Video: Người dân cung cấp)

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra khoảng 14h45 ngày 14/12, tại km 124+300, trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Mai Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ) khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Thi thể 3 nạn nhân tử vong đều được lực lượng chức năng tìm thấy trong đống đất đá lên tới hàng trăm khối.

Trong đó có 2 nạn nhân là công nhân thuộc Công ty Quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường. Danh tính 2 nạn nhân này được xác định là anh B.V.C. (SN 1973) và anh B.V.T. (SN 1980), cùng trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ), tỉnh Phú Thọ.

Nạn nhân còn lại là anh P.Đ.T. (SN 1997, quê xã Mê Linh, thành phố Hà Nội) - người đi xe máy hướng từ Sơn La về Hà Nội.

Khối lượng đá khổng lồ đè bẹp chiếc xe máy và các nạn nhân (Ảnh: Thanh Bình).

Chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc tại vụ sạt lở, anh Thân Thái Bình (sống ở Hà Nội) cho biết, khoảng 14h ngày 14/12, anh lái ô tô theo quốc lộ 6 từ Mai Châu về Hà Nội.

Khi đến km 124+300 trên quốc lộ 6 (đèo Thung Khe), có công nhân đang sơn lại vạch kẻ đường, nam tài xế di chuyển chậm với vận tốc hơn 10km/h. Phía trước dòng phương tiện đều giảm tốc độ, nối đuôi nhau.

Đến gần vị trí xảy ra sự việc, anh Bình phát hiện đất đá có dấu hiệu sạt xuống. Ngồi trong xe, nam tài xế nghe thấy âm thanh "sột soạt" của các viên đá trượt theo taluy dương.

Không một giây đắn đo, anh lập tức chuyển sang làn đối diện, tận dụng khoảng cách hẹp để vượt qua xe container đang di chuyển chậm phía trước. "Tôi cầm chắc tay lái, đạp ga để tăng tốc. Động cơ khoẻ nên xe vượt qua rất nhanh. Trong tích tắc, đất đá ào ào đổ xuống phía đuôi xe", anh bày tỏ.

Anh Bình chia sẻ thêm, nếu động cơ yếu hoặc bị trễ ga, không thể vượt qua đoạn sạt lở kịp thời, cả người và phương tiện có thể bị vùi lấp dưới khối đất đá khổng lồ.

"Tôi từng đọc nhiều thông tin về các vụ sạt lở, không ngờ có ngày chứng kiến sự việc ở khoảng cách gần như vậy. Tôi cảm thấy mình quá may mắn", anh chia sẻ. Sau sự việc, phần đuôi ô tô của anh Bình bị xây xát do va chạm với đất đá, phần lốp bị hư hỏng nhẹ.

Cảnh sát đào bới đất đá tìm kiếm các nạn nhân xấu số (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Liên quan đến vụ sạt lở kinh hoàng này, camera hành trình của các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 6 vào thời điểm trên cũng đã ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng này. Nhiều người chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong 2 ngày vừa qua, tại trạm Mai Châu chỉ có mưa nhỏ (ngày 13/12 mưa 6,7mm; ngày 14/12 mưa 5mm).

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, sau khi tìm thấy các nạn nhân, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự; các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn; tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua khu vực quốc lộ 6.

Công an khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.