Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc sập tháp cổ ở Rome, một người chết

Một công nhân thiệt mạng khi tháp thời trung cổ Torre dei Conti bất ngờ đổ sập một phần ở trung tâm Rome, Italy.
Đọc thêm : Sập tháp cổ ở Rome khi trùng tu, 1 người chết