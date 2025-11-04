Sập tháp cổ ở Rome khi trùng tu, 1 người chết

Tháp Torre dei Conti bị sập một phần (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông địa phương, tháp thời trung cổ Torre dei Conti ở thủ đô Rome của Italy đã sập một phần hôm 3/11 trong quá trình trùng tu.

Các quan chức phụ trách di sản văn hóa cho biết, đợt sập đầu tiên ở phần tường chống chính của mặt phía nam công trình, khiến phần móng dốc bên dưới đổ ập. Đợt sập thứ hai làm hư hại một phần cầu thang và mái.

Hàng trăm du khách đã tập trung hồi hộp theo dõi chiến dịch cứu hộ những người mắc kẹt.

Ba công nhân bị mắc kẹt được đưa ra ngoài, nhưng một người tử vong sau đó do chấn thương nặng, một người khác cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Khoảnh khắc sập tháp cổ ở Rome, một người chết (Video: Independent)

Quan chức tỉnh Rome, Lamberto Giannini, cho biết quá trình cứu hộ kéo dài do phải “giảm thiểu những nguy cơ cực lớn đối với những người cố gắng thực hiện nhiệm vụ”.

Thị trưởng Rome và Bộ trưởng Văn hóa Italy đã tới hiện trường.

Văn phòng Công tố Rome đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Các tuyến phố xung quanh đã được cảnh sát phong tỏa để đề phòng mặc dù giới chức trách đánh giá nguy cơ toàn bộ tòa tháp bị sập là rất thấp.

Tháp Torre dei Conti được Giáo hoàng Innocent III xây dựng vào thế kỷ XIII. Tòa tháp bị hư hại trong trận động đất năm 1349 và chịu thêm các đợt sập vào thế kỷ XVII.

Tháp đóng cửa từ năm 2007 và đang trải qua dự án trùng tu trị giá 6,9 triệu euro (gần 8 triệu USD), bao gồm các công việc bảo tồn, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng và nước, cùng một không gian bảo tàng mới dành cho các giai đoạn cuối của khu Diễn đàn La Mã hoàng gia.

Trước khi giai đoạn mới bắt đầu vào tháng 6, các khảo sát cấu trúc và thử tải đã được thực hiện “để kiểm tra độ ổn định của công trình, xác nhận điều kiện an toàn cần thiết” để tiếp tục thi công, bao gồm việc loại bỏ amiăng. Công đoạn hiện tại, với chi phí 400.000 euro (460.000 USD), gần như đã hoàn tất.