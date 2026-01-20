Video
Khoảnh khắc quán phở Thìn Bờ Hồ tuổi đời 71 năm bị phá dỡ

Quán phở Thìn Bờ Hồ nằm ở ngõ nhỏ nhìn ra hồ Gươm, đã tồn tại 71 năm qua, được phá dỡ vào tối 19/1 để phục vụ quy hoạch không gian trung tâm Hà Nội.
