Anh Bùi Chí Thành, chủ quán phở Thìn Bờ Hồ đời thứ 3 nằm ở đầu ngõ Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chia sẻ cảnh tượng tấm biển của quán bị tháo dỡ, gây nhiều cảm xúc với những người từng là khách quen của quán.

Anh Thành cho biết, việc tháo dỡ được thực hiện vào tối 19/1. Đây vốn là một phần trong kế hoạch giải tỏa để phục vụ dự án xây dựng Quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tháng 9/2025.

Khoảnh khắc biển hiệu của quán phở bị tháo dỡ (Ảnh cắt từ video).

Điều này đồng nghĩa với việc quán phở phải rời bỏ khỏi vị trí quen thuộc đã gắn bó suốt 71 năm qua.

Khoảnh khắc khi máy xúc dỡ bỏ tấm biển hiệu quen thuộc khiến nhiều người bồi hồi. Tấm biển cũ kỹ gắn với hương vị phở đặc trưng và những câu chuyện đời thường thân thương của người Hà Nội, khiến nhiều thực khách không khỏi bồi hồi khi nghĩ đến việc sắp phải chia tay nơi này, một phần ký ức gắn bó với phố cổ suốt nhiều thập kỷ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thành nhận định, việc quán phở dừng lại tại địa điểm cũ cũng khép lại một hành trình dài đầy kỷ niệm.

Khoảnh khắc quán phở Thìn Bờ Hồ tuổi đời 71 năm bị phá dỡ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Dù buồn trước khoảnh khắc này, nhưng chúng tôi đều hiểu việc thay đổi là điều không tránh khỏi và nghiêm túc chấp hành theo chủ trương. Mặc dù vậy, gia đình vẫn quyết tâm giữ vững thương hiệu đã làm nên tên tuổi của quán phở suốt hàng chục năm qua", anh bộc bạch.

Để không làm gián đoạn trải nghiệm của khách quen, gia đình đã mở một cơ sở mới tại Hàng Vôi, cách địa chỉ cũ khoảng 400m và vận hành song song hai cơ sở. Mọi biển hiệu cũng như cách bài trí, phong cách phục vụ đều được chủ quán giữ nguyên để tạo ra cảm giác gần gũi nhất có thể cho thực khách.

Được biết, anh Thành còn dựng biển thông báo bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung để thực khách nắm thông tin quán phở đã tới địa điểm mới.

Phở Thìn Bờ Hồ là món ăn quen thuộc với nhiều thực khách suốt hàng chục năm qua (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngoài ra, chủ quán cũng bày tỏ mong muốn của gia đình muốn tiếp tục duy trì một cơ sở bán phở khác nằm gần hồ Gươm. Bởi đây vốn là địa danh gắn liền với tên tuổi cũng như danh tiếng Phở Thìn hơn 70 năm qua.

Chia sẻ lại hành trình tiếp nối món phở gia truyền của gia đình, anh Thành cho biết ba thế hệ đã gắn bó với nghề phở. Ông Bùi Chí Thìn (1928-2001) là ông nội của anh Thành, đồng thời là người gây dựng tạo lập nên quán phở Thìn Bờ Hồ.

Ban đầu, ông Thìn chỉ có một gánh phở rong. Sau đó, một người mê phở của ông đã gợi ý chuyển gánh phở về ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng. Năm 1995, quán phở mở tại đây và duy trì cho tới thời điểm hiện tại.

Từ nhỏ, anh Thành đã gắn bó với nghề, được cha mẹ dạy từ những thao tác nhỏ khi nấu phở. Khi cha mẹ già yếu, anh cũng tiếp quản quán vì muốn giữ đúng tâm nguyện của thế hệ đi trước.

"Ông nội và bố đã truyền nghề cho tôi và nói rằng chỉ cần giỏi nghề sẽ không sợ chết đói. Tôi muốn gìn giữ, phát huy truyền thống gia đình để không phụ lòng", anh nói.

Tại địa điểm mới, quán phở vẫn giữ mức giá từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng/bát. Mức giá này có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung, nhưng được khách yêu thích nhờ thịt bò mềm, khử kỹ mùi tanh hôi, nước dùng đậm đà.