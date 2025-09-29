Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc pin dự phòng phát nổ, bốc cháy trong phòng ngủ tại TPHCM

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc viên pin sạc dự phòng bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội bên trong phòng ngủ khiến nhiều người chứng kiến rùng mình.
