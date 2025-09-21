Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc phóng viên bị voi trêu đùa khi đang lên sóng truyền hình

Alvin Kaunda, phóng viên đài truyền hình KBC, Kenya, trong khi đang thực hiện chương trình truyền hình về động vật đã bị một chú voi chen ngang và trêu đùa.
