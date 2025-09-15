Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc ô tô limousine tông thẳng vào xe tưới cây trên cao tốc

Chiếc ô tô limousine đi ở làn 1 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rồi tông thẳng vào đuôi xe tưới cây.
Đọc thêm : Khoảnh khắc xe limousine tông thẳng vào đuôi xe tưới cây trên cao tốc