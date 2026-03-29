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Khoảnh khắc ô tô bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở núi

Camera hành trình trên một chiếc ô tô đã ghi lại khoảnh khắc đất đá từ trên một sườn núi bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp chính chiếc xe này.
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