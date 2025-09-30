Video
Khoảnh khắc nhóm du khách đối diện với ranh giới sinh tử

Khoảng 14h30 ngày 29/9, nhóm nhiếp ảnh gia người Australia đã trải qua giây phút sinh tử khi chứng kiến vụ sạt lở xảy ra ngay trước mắt tại đèo Khau Phạ (Lào Cai).
