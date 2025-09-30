Nhóm du khách Australia kể phút thoát chết trong gang tấc ở đèo Khau Phạ

Trên đường di chuyển từ tỉnh Phú Thọ tới Mù Cang Chải (Lào Cai), một đoàn du khách đã gặp vụ sạt lở bất ngờ ngay tại đèo Khau Phạ (Lào Cai) - một trong những con đèo hiểm trở nhất Việt Nam.

Vụ sạt lở diễn ra ngay trước mắt đoàn du khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo lời kể của các du khách, trên xe khi đó có gần 10 người, phần lớn là nhiếp ảnh gia và du khách đến từ Australia. Khi họ đi đến khu vực đèo Khau Phạ, bất chợt vách núi rung chuyển dữ dội, tài xế cùng hướng dẫn viên lập tức phản ứng, cho xe lùi gấp và liên tục bấm còi để cảnh báo phương tiện phía sau.

Chỉ vài giây sau, một mảng núi lớn đổ ập xuống, đất đá ào ào tràn xuống ngay vị trí chiếc xe vừa rời khỏi. Khoảnh khắc ấy khiến tất cả hành khách thót tim, ai nấy đều bàng hoàng khi nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc.

Trên xe, không khí căng thẳng bao trùm, nhiều người nín thở, lẩm nhẩm cầu nguyện trong lúc chiếc xe vừa lùi vừa bật đèn cảnh báo, tìm cách di chuyển đến đoạn đường có thể rẽ an toàn.

Khoảnh khắc nhóm du khách đối diện với ranh giới sinh tử (Video: Nhân vật cung cấp).

Anh Michael Nguyễn, một thành viên trong đoàn, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đối diện tử thần. “Phản ứng tức thì của tài xế và hướng dẫn viên đã cứu chúng tôi. Nếu chậm hơn chỉ 2 giây, có lẽ giờ này tôi không thể ngồi đây để kể lại”, Michael nhớ lại.

Trước chuyến đi, đoàn đã được cảnh báo nhiều lần về tình hình mưa bão, song vẫn quyết định tiếp tục hành trình. Họ vừa đi vừa liên tục cập nhật thời tiết qua điện thoại, đồng thời hỏi thăm tình hình tại mỗi thị trấn dừng chân.

Theo Michael, đoàn đã trải qua những phút giây ám ảnh tột độ. Dù không ai bị thương, cú sốc tâm lý khiến nhiều người phải mất một khoảng thời gian mới có thể trấn tĩnh.

“Mưa càng lúc càng lớn khi chúng tôi tiến gần Mù Cang Chải. Hướng dẫn viên liên tục gọi điện cho bạn bè, người quen để nắm tình hình. Người lái xe và hướng dẫn viên rất chủ động, giàu kinh nghiệm và giữ được sự bình tĩnh, giúp chúng tôi cảm thấy an tâm hơn”, du khách người Australia cho biết.

Theo Michael Nguyễn (áo đen, thứ ba từ trái qua), đoàn du khách hầu hết là các nhiếp ảnh gia, mong muốn đến thăm và ghi lại những cảnh đẹp của Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đèo Khau Phạ có chiều dài khoảng 30km, ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển, thuộc địa phận của tỉnh Lào Cai. Đèo Khau Phạ nổi tiếng là con đèo quanh co với khúc cua tay áo hiểm trở và những vách núi dựng đứng chênh vênh.

Theo tiếng dân tộc, đỉnh núi này có nghĩa là "Sừng Trời" - chiếc sừng núi nhô lên tận trời, quanh năm sương mù phủ trắng đỉnh đèo. Nơi đây có cảnh quan hùng vĩ, nhất là vào mùa lúa chín, khi những thửa ruộng bậc thang vàng óng trải dài khắp sườn núi.

Tuy nhiên, cũng chính địa hình hiểm trở khiến Khau Phạ trở thành điểm thường xuyên xảy ra sạt lở, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Chính quyền địa phương nhiều lần khuyến cáo du khách cần cẩn trọng khi đi qua khu vực này, song không ít người vẫn bất ngờ trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Nhiều con đường bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 10 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau sự cố, đoàn nhiếp ảnh gia người Australia đã trên đường quay về Hà Nội để nghỉ ngơi, trước khi tính đến các kế hoạch tiếp theo.

“Trời đã ngớt mưa, tất cả vẫn an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi nghe tin nhiều tuyến đường ở Hà Nội đang ngập nặng, mong rằng sẽ sớm trở về nơi nghỉ của mình”, Michael chia sẻ thêm.