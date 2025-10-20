Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc nhóm cướp phá tủ kính lấy trộm báu vật tại bảo tàng Louvre

Một nhóm cướp chuyên nghiệp đã đột nhập, đập vỡ tủ trưng bày và lấy đi hàng loạt báu vật trang sức tại bảo tàng Louvre, Pháp.
