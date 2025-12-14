Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc người hùng tước vũ khí của kẻ xả súng ở Australia (Nguồn: X/RT)

Một video dường như cho thấy một người đàn ông tấn công một trong những nghi phạm có vũ trang trong vụ xả súng tại Australia.
Đọc thêm : Giây phút cận kề cái chết của người hùng trong thảm kịch xả súng Australia