Người hùng kể khoảnh khắc tay không khống chế kẻ xả súng ở Australia

Người hùng Ahmed al-Ahmed phải trải qua 3 ca phẫu thuật sau khi trúng 5 phát đạn trong lúc lao vào tước vũ khí của kẻ xả súng ở Bondi (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, Ahmed al-Ahmed, người đã tước vũ khí của một trong các tay súng tại Bondi, Australia hôm 14/12, nói rằng ông “không lo lắng điều gì” ngoài những sinh mạng có thể cứu được.

“Mục tiêu của tôi chỉ là lấy khẩu súng từ hắn, và ngăn hắn tước đoạt mạng sống của con người, không để giết hại những người vô tội. Tôi biết mình đã cứu được rất nhiều người, nhưng tôi rất tiếc cho những người đã mất”, ông nói.

Vụ xả súng tại bãi biển Bondi hôm 14/12 đã khiến 15 người thiệt mạng. Nghi phạm được xác định là Sajid Akram và con trai Naveed Akram. Sajid Akram bị cảnh sát bắn chết, trong khi con trai Naveed Akram bị thương và sau đó bị truy tố với 59 cáo buộc.

Ông Ahmed, 44 tuổi, chủ một cửa hàng thuốc lá ở khu vực phía nam Sydney, đang đi uống cà phê cùng người anh họ thì vụ nổ súng bắt đầu. Ông đã không do dự tìm cách tước vũ khí của kẻ tấn công.

Khoảnh khắc người hùng tước vũ khí của kẻ xả súng ở Australia (Nguồn: X/RT).

Đoạn video về vụ tấn công cho thấy Ahmed lao ra từ phía sau một chiếc xe đang đỗ để vật lộn với Sajid Akram, khiến khẩu súng của hắn rơi xuống đất trong lúc giằng co. Ahmed nhặt khẩu súng lên và chĩa về phía tay súng, kẻ sau đó rút lui về phía con trai trên một cây cầu bộ hành gần đó.

“Tôi nhảy lên lưng hắn, đánh hắn. Tôi giữ hắn bằng tay phải và bắt đầu nói một câu, kiểu như để cảnh báo hắn: “Bỏ súng xuống, dừng tay lại”, ông Ahmed kể về cuộc giằng co với tay súng.

Ông Ahmed chia sẻ: “Tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh trong cơ thể mình, trong bộ não của mình… Tôi không muốn thấy mọi người bị sát hại ngay trước mắt, tôi không muốn nghe tiếng súng, tôi không muốn thấy mọi người la hét và van xin giúp đỡ, và lý trí thúc giục tôi làm điều đó”.

Ahmed bị bắn trúng 5 phát ngay sau khi vật lộn với nghi phạm Akram. Ông đang hồi phục tốt sau khi trải qua 3 ca phẫu thuật tại một bệnh viện ở Sydney. Cánh tay trái của Ahmed được dự đoán chưa thể hồi phục chức năng bình thường trong ít nhất 6 tháng do tổn thương dây thần kinh.

Hành động của Ahmed đã nhận được nhiều lời ca ngợi. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tới thăm ông tại bệnh viện và ca ngợi hành động dũng cảm của ông truyền cảm hứng.

Một quỹ gây quỹ ủng hộ Ahmed thông qua GoFundMe đã huy động được 2,5 triệu USD.