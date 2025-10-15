Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc “người hùng” cứu cháu bé bị nước cuốn trôi ở Quảng Ninh

Nhận được tin cháu bé bị nước cuốn trôi, ông Hoàng Văn Bảy ở Quảng Ninh nhảy xuống dòng nước xiết, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.
